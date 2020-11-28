Степанов оцінив попередні результати “локдауну вихідного дня”

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. За попередніми оцінками, "карантин вихідного дня" допоміг призупинити шалене зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 - фінальну оцінку у МОЗ побачать наступного тижня. Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Ми бачимо, щодня зростає кількість захворівших. Сьогодні знову більше 16 тисяч захворівших на COVID-19. Сьогодні у нас з 00:00 вступив у дію "карантин вихідного дня". Дуже важливо цих протиепідемічних заходів дотримуватись", - сказав міністр.

З його слів, протиепідемічні заходи - це найдієвіший спосіб боротьби з пандемією.

"До якого ступеня ми дотримувались всіх карантинних заходів, у тому числі "карантину вихідного дня", ми побачимо вже наступного тижня, коли проаналізуємо всі цифри, які від початку таких карантинних обмежень діяли у нашій країні. Ми побачимо, чи вдалось нам збити цю ураганну динаміку зростання кількості хворих на COVID-19. Зараз ми бачимо, що, якщо виходити з тих прогнозів, математичних моделей, які були, нам дійсно вдалось трішечки зупинити таке шалене зростання кількості інфікованих", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" на три пари вихідних до кінця листопада - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Проти такого рішення виступила влада низки облцентрів та представники бізнесу.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 709 тис. випадків COVID-19, за добу знову антирекорд - 16 294.

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