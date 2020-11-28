Степанов оценил предварительные результаты "локдауна выходного дня"

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. По предварительным оценкам, "карантин выходного дня" помог приостановить бешеный рост количества больных коронавирусной болезнью COVID-19 - финальную оценку в Минздраве увидят на следующей неделе. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы видим, что ежедневно растет количество заболевших. Сегодня снова больше 16 тысяч заболевших COVID-19. Сегодня у нас с 00:00 вступил в действие "карантин выходного дня". Очень важно этих противоэпидемических мероприятий придерживаться", - сказал министр.

По его словам, противоэпидемические мероприятия - это самый действенный способ борьбы с пандемией.

"К какой степени мы придерживались всех карантинных мероприятий, в том числе "карантина выходного дня", мы увидим уже на следующей неделе, когда проанализируем все цифры, которые с начала таких карантинных ограничений действовали в нашей стране. Мы увидим, удалось ли нам сбить эту ураганную динамику роста количества больных COVID-19. Сейчас мы видим, что, если исходить из тех прогнозов, математических моделей, которые были, нам действительно удалось немного остановить такой бешеный рост количества инфицированных", - отметил Степанов.

Напомним, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" на три пары выходных до конца ноября - простыми словами, не будет ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Против такого решения выступили власти ряда облцентров и представители бизнеса.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 709 тыс. случаев COVID-19, за сутки вновь антирекорд - 16 294.

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