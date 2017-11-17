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Станція столичного метро "Либідська" відновила роботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Станція столичного метрополітену "Либідська" відновила роботу після перевірки інформації про замінування, яка виявилася неправдивою. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

"Станцію "Либідська" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у метрополітені, станція працює в звичайному режимі.

Нагадаємо, у Києві через повідомлення про замінування закрили станцію метро "Либідська".

Українські Національні Новини

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