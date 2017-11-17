Станція столичного метро "Либідська" відновила роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Станція столичного метрополітену "Либідська" відновила роботу після перевірки інформації про замінування, яка виявилася неправдивою. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".
"Станцію "Либідська" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у метрополітені, станція працює в звичайному режимі.
Нагадаємо, у Києві через повідомлення про замінування закрили станцію метро "Либідська".