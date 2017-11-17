Станція столичного метро "Либідська" відновила роботу

"Станцію "Либідська" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у метрополітені, станція працює в звичайному режимі.

Нагадаємо, у Києві через повідомлення про замінування закрили станцію метро "Либідська".