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Стаховський зробив ривок у рейтингу АТР

Стаховський зробив ривок у рейтингу АТР

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Переможець "челленджера" в Ілклі (Велика Британія) Сергій Стаховський наблизився до сотні кращих тенісистів світу в оновленому рейтингу АТР, повідомляє УНН з посиланням на АТР.

Киянин з 513 заліковими балами змінив 140 сходинку на 109-ту (+31). Першим номером від України залишається Олександр Долгополов – 63.

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Далій серед українців розмістилися: Ілля Марченко – 297, Владислав Манафов – 477, Данило Калініченко – 531, Артем Смірнов – 543.

Примітно, що на вершині рейтингу Рафаель Надаль обійшов Роджера Федерера, а Марін Чіліч обігнав болгарина Дімітрова і став 5-м.

Українські Національні Новини

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