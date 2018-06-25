Стаховський зробив ривок у рейтингу АТР
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Переможець "челленджера" в Ілклі (Велика Британія) Сергій Стаховський наблизився до сотні кращих тенісистів світу в оновленому рейтингу АТР, повідомляє УНН з посиланням на АТР.
Киянин з 513 заліковими балами змінив 140 сходинку на 109-ту (+31). Першим номером від України залишається Олександр Долгополов – 63.
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Далій серед українців розмістилися: Ілля Марченко – 297, Владислав Манафов – 477, Данило Калініченко – 531, Артем Смірнов – 543.
Примітно, що на вершині рейтингу Рафаель Надаль обійшов Роджера Федерера, а Марін Чіліч обігнав болгарина Дімітрова і став 5-м.