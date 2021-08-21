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США введуть санкції проти судна і двох фізосіб пов'язаних з "Північним потоком 2"

США введуть санкції проти судна і двох фізосіб пов'язаних з "Північним потоком 2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сполучені Штати введуть санкції стосовно одного російського судна і двох російських осіб, задіяних в будівництві газопроводу “Північний потік-2”. Відповідний указ опубліковано на сайті Держдепу США, передає УНН.

Деталі

Цей крок стався після того, як президент США Джо Байден в п’ятницю окремо видав розпорядження, що дозволяє вводити санкції щодо деяких трубопроводів для експорту російських енергоносіїв.

Цитата

“Державний департамент представив в Конгрес звіт... У звіті перераховані одне російське судно і дві російські особи, що беруть участь в будівництві трубопроводу „Північний потік — 2“. Особи, зазначені в звіті, будуть піддані санкціям відповідно до PEESA. Крім того, судно, вказане в звіті, а також ще одне російське судно, яке бере участь у проекті, будуть ідентифіковані як заблокована власність одного з перерахованих осіб”, — йдеться в повідомленні.

В Держдепі відзначили, що “адміністрація Байдена наклала санкції на 7 осіб і визначила 16 їхніх суден як заблоковану власність” через причетність до будівництва “Північного потіку — 2”.

Держдеп нагадав, що незважаючи на те, що США продовжують виступати проти трубопроводу “Північний потік — 2”, в тому числі за допомогою санкцій, там “продовжують співпрацювати з Німеччиною та іншими союзниками і партнерами, щоб знизити ризики, пов’язані з трубопроводом, щодо України та країн НАТО і ЄС, і дати відсіч шкідливій діяльності Росії, в тому числі в енергетичній сфері”.

Між тим, як повідомляв учора УНН, під санкції потрапили російські компанії “Нобіліті” і “Константа”, а також судна “Іван Сидоренко” і “Остап Шеремета”.

Довідка

Проект “Північний потік — 2” — це два газопроводи довжиною понад 1 200 кілометрів кожен, які планують протягнути з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Засновник компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG — російський “Газпром”.

Доповнення

20 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що до завершення будівництва “Північного потоку — 2” залишилося 15 кілометрів.

В ході візиту канцлера Ангели Меркель до Вашингтона, США і Німеччина 21 липня досягли домовленості про подальшу політику по відношенню до “Північного потоку — 2”. США відмовилися від нових санкцій в обмін на гарантії Німеччини забезпечити енергобезпеку європейського ринку і продовження транзиту газу через Україну після 2024 року, коли закінчиться нинішня угода між Москвою і Києвом.

Зокрема, Німеччина зобов’язалася використовувати свій вплив на Росію, щоб продовжити російсько-український контракт на транзит газу строком на десять років. Також Берлін пообіцяв вжити заходів, якщо Москва буде використовувати газове питання для політичного тиску на Україну.

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