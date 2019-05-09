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США відмовили мобільному оператору Китаю China Mobile у виході на свій ринок

США відмовили мобільному оператору Китаю China Mobile у виході на свій ринок

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Федеральна комісія із зв'язку (ФКЗ) США в четвер одноголосно підтримала пропозицію відхилити заявку китайського оператора China Mobile на надання телекомунікаційних послуг на території Сполучених Штатів з міркувань національної безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Федеральну комісію із зв'язку США.

"ФКЗ одноголосно прийняла рішення відхилити заявку China Mobile на надання послуг на території США ... в зв'язку з побоюваннями з приводу національної безпеки і ризиками в правоохоронній сфері", - йдеться в поширеній заяві. У комісії вважають, що China Mobile нібито "належить і контролюється урядом Китаю". Американська влада побоюються, що оператор буде збирати інформацію про американців.

Таким чином, мобільному оператору China Mobile відмовили у видачі ліцензії на діяльність в США, запит на отримання якої він подав ще в 2011 році.

Нагадаємо, у Центральному розвідувальному управлінні США вважають, що компанію Huawei фінансують китайські спецслужби.

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