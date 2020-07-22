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США виділяють Україні 38 млн дол. на кібербезпеку

США виділяють Україні 38 млн дол. на кібербезпеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. На розвиток кібербезпеки Україна отримає 38 млн доларів від США, відповідний проект вже зареєстровано в Кабміні. Про це написав у Telegram-каналі віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

“США підтримає розвиток кібербезпеки в Україні. Бюджет міжнародної технічної допомоги становить 38 млн доларів. Більше року активної роботи — десятки складних переговорів, узгодження спільної концепції та планів — і цими днями нарешті проект остаточно зареєстровано в КМУ”, — написав Федоров.

Також він зазначив, що Мінцифри буде публічно звітувати про хід та витрати проекту.

“Такий великий проект є черговим сигналом довіри до наших результатів та планів. З усіх кіберпитань ми плануємо активно працювати з бізнесом та залучати найкращу міжнародну й українську експертизу”, — написав Федоров.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації презентувало новий освітній серіал “Кіберняні”, у якому йдеться про те, як мінімізувати ризики втрати інформації, попередити кібератаку або кібершахрайство та як швидко відновитися після них.

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