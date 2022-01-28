США скликали термінове засідання Радбезу ООН через російську агресію навколо України: коли відбудеться
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. На понеділок, 31 січня, США скликали термінове засідання Ради безпеки ООН щодо загрози вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву постійного представника США при Організації Об'єднаних Націй Лінди Томас-Грінфілд.
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"США скликали відкрите засідання Ради безпеки ООН, щоб обговорити питання, яке має вирішальне значення для безпеки у світі: загрозлива поведінка Росії щодо України та нарощування російських військ на кордоні з Україною та Білорусі", — ідеться у повідомленні.
Членів Ради безпеки закликали ретельно вивчити всі факти та розглянути, що чекає на Україну, Росію, Європу в разі вторгнення Росії в Україну.
"Це не той момент, щоб чекати та спостерігати. Зараз потрібна повна увага Радбезу, і ми сподіваємося на пряме та цілеспрямоване обговорення у понеділок", — додала у заяві Лінда Томас-Грінфілд.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.