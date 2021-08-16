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США не рекомендують їздити до Туреччини через високу захворюваність на COVID -19

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC) попередили про відмову від поїздок до Туреччини через зростання кількості випадків COVID -19 у цій країні, але послабили рекомендації щодо Індії. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

CDC додав Туреччину до свого 4 рівня небезпеки, одночасно знизивши Індію до 2 рівня. Для подорожуючих з Туреччини немає обмежень на подорожі США.

Крім Індії, Сполучені Штати наразі забороняють більшість громадян США, які протягом останніх 14 днів перебували у Сполученому Королівстві, 26 шенгенських країнах Європи без контролю за внутрішніми кордонами, або в Ірландії, Китаї, ПАР, Ірані та Бразилія.

CDC наразі нараховує понад 70 країн у рейтингу консультацій щодо подорожей. Незважаючи на зміни, уряд США не демонструє жодних ознак послаблення будь-яких обмежень щодо COVID-19.

Нагадаємо

США не рекомендує подорожувати до Іспанії та Португалії через збільшення кількості хворих на COVID-19.

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