США не рекомендують їздити до Туреччини через високу захворюваність на COVID -19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Центри США з контролю та профілактики захворювань (CDC) попередили про відмову від поїздок до Туреччини через зростання кількості випадків COVID -19 у цій країні, але послабили рекомендації щодо Індії. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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CDC додав Туреччину до свого 4 рівня небезпеки, одночасно знизивши Індію до 2 рівня. Для подорожуючих з Туреччини немає обмежень на подорожі США.
Крім Індії, Сполучені Штати наразі забороняють більшість громадян США, які протягом останніх 14 днів перебували у Сполученому Королівстві, 26 шенгенських країнах Європи без контролю за внутрішніми кордонами, або в Ірландії, Китаї, ПАР, Ірані та Бразилія.
CDC наразі нараховує понад 70 країн у рейтингу консультацій щодо подорожей. Незважаючи на зміни, уряд США не демонструє жодних ознак послаблення будь-яких обмежень щодо COVID-19.
Нагадаємо
США не рекомендує подорожувати до Іспанії та Португалії через збільшення кількості хворих на COVID-19.