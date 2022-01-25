США готові надати ще більше озброєння Україні у разі вторгення РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Сполучені Штати мають намір надати Україні ще більше оборонної допомоги у разі спроби вторгення РФ. Про це під час брифінгу заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Христина Квін, передає УНН.
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"Якщо Путін піде на цей безрозсудний крок, ми надамо додаткову оборонну допомогу. Ще більше, ніж вже надали", - заявила Квін.
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Зокрема, вона наголосила, що США віддають перевагу дипломатії.
"У пошуках дипломатичного ми спілкуємося і з Україною і з союзниками по НАТО. Поставки такі, як сьогодні, триватимуть. Цього року США дали оборонну підтримку більше, ніж у будь-який з минулих років", - додала вона.
Нагадаємо
В аеропорту “Бориспіль” розвантажили літак, у якому прибула третя партія летального озброєння від США.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.
Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.