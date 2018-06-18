Справа Мюллера: радник Трампа розповів про нову зустріч з росіянами

КИЇВ. 18 червня. УНН. Спеціальний прокурор США у "російській справі" Роберт Мюллер вивчає інформацію про зустріч в 2016 році, про яку раніше не було відомо, давньої довіреної особи Дональда Трампа Роджера Стоуна і російського діяча, який нібито намагався продати йому компромат на Хілларі Клінтон. Про це пише Associated Press, передає УНН.