Справа Мюллера: радник Трампа розповів про нову зустріч з росіянами

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Спеціальний прокурор США у "російській справі" Роберт Мюллер вивчає інформацію про зустріч в 2016 році, про яку раніше не було відомо, давньої довіреної особи Дональда Трампа Роджера Стоуна і російського діяча, який нібито намагався продати йому компромат на Хілларі Клінтон. Про це пише Associated Press, передає УНН.

У листах, отриманих Associated Press і написаних адвокатами Стоуна і фахівця зі зв'язків з громадськістю Трампа Майкла Капуто, йдеться, що в кінці травня 2016 року Капуто отримав дзвінок від свого російського ділового партнера, який представив його людині на прізвище Грінберг, який стверджував, що у нього є інформація про Клінтон, якою він хотів би поділитися з передвиборчим штабом Трампа.

За словами Стоуна, якого цитує The Washington Post, людина, яка називала себе Генрі Грінбергом, представив компромат на Хілларі Клінтон, опонента Трампа від демократів на тоді ще майбутніх президентських виборах в США. Грінберг, який не розкрив інформацію, якою, за його словами, володів, хотів, щоб Трамп заплатив 2 мільйони доларів за політичний компромат, сказав Стоун.

"Ти не розумієш Дональда Трампа. Він нічого не платить", - пригадав свої слова Стоун перед тим, як відмовився від пропозиції.

Пізніше Стоун отримав текстове повідомлення від Капуто, який влаштував зустріч.

"Наскільки божевільним є росіянин?", - писав Капуто. Відзначивши, що Грінберг хотів "великих" грошей, Стоун відповів: "Витрата часу".

Обидва чоловіки говорять, що вони швидко забули про це черговий епізод у довгому списку незвичайних контактів між росіянами і чиновниками зі штабу Трампа, як і пропозицій допомоги.

І Стоун, і Капуто не розповіли про зустріч з Грінбергом у своїх свідченнях у комітеті палати представників - недогляд, що, за словами їхніх адвокатів, був випадковим, але член палати представників від Демократичної партії Адам Шифф заявив, що це є "частиною обману".

Нагадаємо, Мюллер оприлюднив звіт про лобіювання Манафортом для Януковича в США.

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