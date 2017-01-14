Спецслужби Німеччини звинуватили Росію у маніпуляціях - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) і Федеральне відомство з охорони конституції звинуватили Москву в маніпуляціях, спрямованих на підрив тісної взаємодії Європи з США, передає УНН з посиланням на DW.
Як зазначає видання, таке рішення випливає з спільної доповіді, представленої уряду ФРН об'єднаною робочою групою під назвою "ПСО" (абревіатура від "Psychologische Operationen" - "Психологічні операції" ).
Як повідомляється, автори доповіді стверджують, що Москва протягом багатьох років цілеспрямовано намагалася поглибити загострення наявних на Заході соціальних конфліктів. Як приклад німецькі спецслужби призводять торішню історію з "дівчинкою Лізою", яка, за версією російської пропаганди, була викрадена і зґвалтована арабськими біженцями.
Також відзначається, що BND і Федеральне відомство з охорони конституції розслідують обставини масованої атаки хакерів на комп'ютерну систему німецького бундестагу навесні 2015 року, наголошується в доповіді.
Крім того видання наголошує, що у цьому році в Німеччині пройдуть парламентські вибори.
"Будь-яка спроба втрутитися або вплинути на національні вибори ззовні неприйнятна", - підкреслив в зв'язку з цим глава альянсу.
Нагадаємо, у Німеччині побоюються впливу дезінформації на хід виборів.