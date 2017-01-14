Спецслужбы Германии обвинили Россию в манипуляциях - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции обвинили Москву в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы с США, передает УНН со ссылкой на DW.
Как отмечает издание, такое решение следует из совместного доклада, представленного правительству ФРГ объединенной рабочей группой под названием "ПСО" (аббревиатура от "Psychologische Operationen" - "Психологические операции").
Как сообщается, авторы доклада утверждают, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов. Как пример немецкие спецслужбы приводят прошлогоднюю историю с "девочкой Лизой", которая, по версии российской пропаганды, была похищена и изнасилована арабскими беженцами.
Также отмечается, что BND и Федеральное ведомство по охране конституции расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему немецкого бундестага весной 2015 года, отмечается в докладе.
Кроме того издание отмечает, что в этом году в Германии пройдут парламентские выборы.
"Любая попытка вмешаться или повлиять на национальные выборы извне неприемлема", - подчеркнул в связи с этим глава альянса.
Напомним, в Германии опасаются влияния дезинформации на ход выборов.