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Спецслужбы Германии обвинили Россию в манипуляциях - СМИ

Спецслужбы Германии обвинили Россию в манипуляциях - СМИ

Киев • УНН

 • 10489 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции обвинили Москву в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы с США, передает УНН со ссылкой на DW.

Как отмечает издание, такое решение следует из совместного доклада, представленного правительству ФРГ объединенной рабочей группой под названием "ПСО" (аббревиатура от "Psychologische Operationen" - "Психологические операции").

Как сообщается, авторы доклада утверждают, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов. Как пример немецкие спецслужбы приводят прошлогоднюю историю с "девочкой Лизой", которая, по версии российской пропаганды, была похищена и изнасилована арабскими беженцами.

Также отмечается, что BND и Федеральное ведомство по охране конституции расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему немецкого бундестага весной 2015 года, отмечается в докладе.

Кроме того издание отмечает, что в этом году в Германии пройдут парламентские выборы.

"Любая попытка вмешаться или повлиять на национальные выборы извне неприемлема", - подчеркнул в связи с этим глава альянса.

Напомним, в Германии опасаются влияния дезинформации на ход выборов.

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