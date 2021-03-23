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Спад промислового виробництва прискорився до 4,6%

Спад промислового виробництва прискорився до 4,6%

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Спад промислового виробництва у лютому 2021 року у річному вираженні (проти аналогічного місяця минулого року) становив 4,6%, прискорившись проти 4% падіння місяцем раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Деталі

У порівнянні з січнем 2021 року зафіксовано певне зростання промвиробництва - на 0,3%.

Водночас, з коригуванням на ефект календарних днів падіння промвиробництва у лютому проти аналогічного місяця минулого року становило 2%, а в порівнянні з січнем цього року з урахуванням сезонної корекції спостерігалося зростання на 0,4%.

Додамо, дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

Спад промислового виробництва у січні 2021 року у річному вираженні становив 4%, у порівнянні з 4,8% зростання місяцем раніше. 

При цьому падіння промислового виробництва торік досягло 5,2%. 

Ще у вересні 2020 року голова Ради НБУ Богдан Данилишин в особистому експертному коментарі зазначав, що падіння промислового виробництва, вплив карантинних обмежень на яке був досить обмеженим, є результатом недостатньої підтримки промисловості та, як наслідок, обмеженого внутрішнього попиту на промислову продукцію та недостатніх капітальних інвестицій промислових підприємств.

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