Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Сьогодні в Україні встановиться хмарна з проясненнями погода. У більшості областей пройде невеликий дощ, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“26 березня в Україні погода буде хмарною з проясненнями. В більшості областей невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, на Прикарпатті, Вінниччині та Одещині помірні опади”, — йдеться в повідомленні.
Вітер синоптики прогнозують змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура вдень становитиме 3-8° тепла, на Закарпатті — до 11°.
В Карпатах очікується сніг, денна температура становитиме 0-5° морозу.