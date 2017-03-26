Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями

"26 марта в Украине погода будет облачной с прояснениями. В большинстве областей небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на Прикарпатье, Винницкой и Одесской областях умеренные осадки ", - говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют переменных направлений, со скоростью 3-8 м / с.

Температура днем ​​3-8 ° тепла, на Закарпатье - до 11 °.

В Карпатах ожидается снег, дневная температура составит 0-5 ° мороза.