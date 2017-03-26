Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Сегодня в Украине установится облачная с прояснениями погода. В большинстве областей пройдет небольшой дождь, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"26 марта в Украине погода будет облачной с прояснениями. В большинстве областей небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на Прикарпатье, Винницкой и Одесской областях умеренные осадки ", - говорится в сообщении.
Ветер синоптики прогнозируют переменных направлений, со скоростью 3-8 м / с.
Температура днем 3-8 ° тепла, на Закарпатье - до 11 °.
В Карпатах ожидается снег, дневная температура составит 0-5 ° мороза.