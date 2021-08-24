Сьогодні в Токіо стартують Паралімпійські ігри
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сьогодні в Токіо починаються Паралімпійські ігри. О 14:00 відбудеться церемонія відкриття Паралімпіади, передає УНН.
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На Паралімпійських іграх виступить 4400 осіб з 168 країн світу. Україну представлятимуть 143 атлети в 15 видах спорту з 22 можливих, а саме: бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратріатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках.
Вперше українці будуть представлені в голболі, бадмінтоні та тхеквондо.
Паралімпійські літні ігри триватимуть 12 днів. На них представники 168 країн світу змагатимуться за 540 комплектів нагород в 22 видах спорту.
Додамо
Оргкомітет Олімпійських Ігор повідомив, що майбутня Паралімпіада в Токіо відбудеться без глядачів.