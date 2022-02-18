Сьогодні Путін та Лукашенко проведуть зустріч у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні, 18 лютого, президент Росії Володимир Путін проведе переговори з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком у Москві. Про це йдеться у розкладі подій на сайті Кремля, інформує УНН.
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“18 лютого в Москві відбудуться переговори Володимира Путіна з Президентом Білорусі Олександром Лукашенком”, — йдеться в повідомленні Кремля.
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Зазначається, що на майбутній зустрічі планується обговорити питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва, а також “актуальні проблеми європейської безпеки”.
Нагадаємо
Попередня зустріч Путіна з Лукашенком відбулася 29 грудня 2021 року в Санкт-Петербурзі.