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Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
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10:44 • 366 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

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Сьогодні Путін та Лукашенко проведуть зустріч у Москві 

Сьогодні Путін та Лукашенко проведуть зустріч у Москві 

Київ • УНН

 • 18811 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні, 18 лютого, президент Росії Володимир Путін проведе переговори з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком у Москві. Про це йдеться у розкладі подій на сайті Кремля, інформує УНН.

Цитата

“18 лютого в Москві відбудуться переговори Володимира Путіна з Президентом Білорусі Олександром Лукашенком”, — йдеться в повідомленні Кремля.

Деталі

Зазначається, що на майбутній зустрічі планується обговорити питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва, а також “актуальні проблеми європейської безпеки”.

Нагадаємо

Попередня зустріч Путіна з Лукашенком відбулася 29 грудня 2021 року в Санкт-Петербурзі.

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