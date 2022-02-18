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15 марта, 19:03 • 96862 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127211 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115382 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109624 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100495 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96541 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84268 просмотра

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Сегодня Путин и Лукашенко проведут встречу в Москве

Сегодня Путин и Лукашенко проведут встречу в Москве

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня, 18 февраля, президент России Владимир Путин проведет переговоры с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко в Москве. Об этом говорится в расписании событий на сайте Кремля, информирует УНН.

Цитата

“18 февраля в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Беларуси Александром Лукашенко”, — говорится в сообщении Кремля.

Детали

Отмечается, что на предстоящей встрече планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также “актуальные проблемы европейской безопасности”.

Напомним

Предыдущая встреча Путина с Лукашенко состоялась 29 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге.

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