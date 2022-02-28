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Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
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Сьогодні по всій нашій країні стоять черги до військкоматів, а по всій вашій країні - черга до банкоматів: Кулеба знову звернувся до росіян

Сьогодні по всій нашій країні стоять черги до військкоматів, а по всій вашій країні - черга до банкоматів: Кулеба знову звернувся до росіян

Київ • УНН

 • 215502 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба знову закликав російських громадян вимагати від влади припинення війни проти України. Про це він заявив у понеділок на брифінгу російською мовою, пише УНН.

Цитата

“Україна ніколи ні на кого не нападала, не гнобила нікого. Брехня, яку вам роками вливали у вуха про те, що ми збираємося напасти на Росію — це просто нахабна брехня. Україна не збирається здаватися. Сьогодні по всій нашій країні стоять черги у військкомати, а по всій вашій країні — черга в банкомати. Тому Росія не зможе перемогти в цій злочинній і жахливій війні", — сказав міністр.

Деталі

За словами дипломата, українцям зараз дуже боляче, вони страждають. Однак вистоять.

"А ось вам пора цю війну припиняти. Ви ще можете зупинити Путіна. Вимагайте від нього негайно припинити військові дії і забрати російські війська з української землі. Вимагайте зупинити війну. Ніякого іншого результату для вас крім тисяч трун і зубожіння не буде", — заявив він.

За словами Кулеби, йдеться про виживання української держави та українського народу.

"Ми в будь-якому випадку зупинимо Путіна. Ще ніхто і ніколи в історії не перемагав у війні, якщо ця війна проти цілого народу. Сьогодні воює український народ, і ми зупинимо цю війну, просто зробимо це або силою, вимушено вбиваючи ваших близьких, або це зробите ви, зупинивши Путіа всередині Росії", — додав дипломат.

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