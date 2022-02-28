Сьогодні по всій нашій країні стоять черги до військкоматів, а по всій вашій країні - черга до банкоматів: Кулеба знову звернувся до росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба знову закликав російських громадян вимагати від влади припинення війни проти України. Про це він заявив у понеділок на брифінгу російською мовою, пише УНН.
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“Україна ніколи ні на кого не нападала, не гнобила нікого. Брехня, яку вам роками вливали у вуха про те, що ми збираємося напасти на Росію — це просто нахабна брехня. Україна не збирається здаватися. Сьогодні по всій нашій країні стоять черги у військкомати, а по всій вашій країні — черга в банкомати. Тому Росія не зможе перемогти в цій злочинній і жахливій війні", — сказав міністр.
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За словами дипломата, українцям зараз дуже боляче, вони страждають. Однак вистоять.
"А ось вам пора цю війну припиняти. Ви ще можете зупинити Путіна. Вимагайте від нього негайно припинити військові дії і забрати російські війська з української землі. Вимагайте зупинити війну. Ніякого іншого результату для вас крім тисяч трун і зубожіння не буде", — заявив він.
За словами Кулеби, йдеться про виживання української держави та українського народу.
"Ми в будь-якому випадку зупинимо Путіна. Ще ніхто і ніколи в історії не перемагав у війні, якщо ця війна проти цілого народу. Сьогодні воює український народ, і ми зупинимо цю війну, просто зробимо це або силою, вимушено вбиваючи ваших близьких, або це зробите ви, зупинивши Путіа всередині Росії", — додав дипломат.