Сьогодні Міжнародний день солідарності людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міжнародний день солідарності людей, встановлений Генеральною асамблеєю ООН, відзначається щорічно 20 грудня, передає УНН.
"Будучи переконаною в тому, що розвиток культури солідарності та заохочення концепції спільної відповідальності є важливими складовими в боротьбі з бідністю, Генеральна асамблея ухвалила проголосити 20 грудня кожного року Міжнародним днем солідарності людей", - відзначили в ООН.
Тому, як повідомляється, цей День є:
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- Днем, коли ми святкуємо нашу єдність у різноманітності;
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- Днем, коли ми нагадуємо урядам про те, що вони повинні поважати свої зобов'язання, що стосуються міжнародних угод;
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- Днем, який сприяє підвищенню рівня інформованості громадськості про солідарність як однієї з основних цінностей;
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- Днем, коли ми обговорюємо шляхи сприяння зміцненню солідарності для досягнення Цілей розвитку тисячоліття, в тому числі ліквідації злиднів;
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- Днем дій на захист нових ініціатив, що стосуються подолання бідності.
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Генасамблея ООН у своїй резолюції 60/209 зазначила, що однією з фундаментальних і універсальних цінностей, які повинні лежати в основі міжнародних відносин в XXI столітті, є солідарність.
У 2015 році світові лідери ухвалили цілі в галузі сталого розвитку, які прийшли на зміну цілям розвитку тисячоліття. Цілі в галузі сталого розвитку є новою всеосяжністю порядку денного в галузі розвитку, основними завданнями якого є викорінення злиднів, захист планети і забезпечення гідного життя для всіх.
Новий порядок денний насамперед враховує інтереси людей, спирається на норми в області прав людини і передбачає активізацію глобального партнерства.