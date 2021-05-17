Софія Ротару продає свій готель в Криму

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Близько 30 років тому Софія Ротару взяла в оренду фундамент купалень Роффе 1897 року. На реставрацію пішло, згідно з чутками, близько 1 млн доларів. На цьому місці і був зведений готель. На сьогоднішній день він закритий і продається.

Спочатку зірка хотіла виручити за об'єкт грошові кошти в розмірі 25 млн євро, за словами ріелтора, зараз ціна знижена на 2 млн.