София Ротару продает свой отель в Крыму

Детали

Около 30 лет назад София Ротару взяла в аренду фундамент купален Роффе 1897 года. На реставрацию ушло, по слухам, около 1 млн долларов. На этом месте и был построен отель. На сегодняшний день он закрыт и продается.

Сначала звезда хотела выручить за объект денежные средства в размере 25 млн евро, по словам риэлтора, сейчас цена снижена на 2 млн.