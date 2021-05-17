София Ротару продает свой отель в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Эстрадная певица София Ротару продает свой отель в Крыму в центре Ялты Villa Sofia за 23 млн евро. Об этом сообщает ряд российских СМИ, пишет УНН.
Детали
Около 30 лет назад София Ротару взяла в аренду фундамент купален Роффе 1897 года. На реставрацию ушло, по слухам, около 1 млн долларов. На этом месте и был построен отель. На сегодняшний день он закрыт и продается.
Сначала звезда хотела выручить за объект денежные средства в размере 25 млн евро, по словам риэлтора, сейчас цена снижена на 2 млн.