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Собчак назвала Сталіна ворогом російського і українського народів

Собчак назвала Сталіна ворогом російського і українського народів

Київ • УНН

 • 13608 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Сталін однозначно кривавий кат і злочинець. Він однозначно ворог російського, українського, білоруського, литовського, грузинського будь-якого народу, що населяв ту країну, написала в своєму Instagram російська активістка Ксенія Собчак, передає УНН.

За словами Собчак зараз раптом почали говорити про неоднозначність Сталіна і його часу. Мовляв, так, були "перегини", але без цих "перегинів" ми не виграли б війну, не побудували б Дніпрогес, не зробили б ядерну зброю. Без цих "перегинів" людина не полетіла б в космос. І взагалі Сталін прийняв Росію в постолах, а залишив з атомною бомбою.

"Це все навіть не дурість. Це гидота. Через Сталіна народи Радянського Союзу пережили таке випробування, якого не переживав більше в 20 столітті ніхто. Ось буквально ніхто. 2 249 728 осіб тільки за офіційними даними, даними, з якими погоджується навіть липовий історик Мединський, були знищені в сталінських таборах", - написала Собчак.

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Вона нагадала, що більше двох мільйонів осіб - чоловіки, жінки, діти. Це тільки за статтею зрада Батьківщині і іншим політичними статтями. Тут немає мільйонів, загиблих у громадянській війні, немає померлих від голоду колективізації. Немає мільйонів, які загинули на початку війни, через те, що повністю було знищено командування червоною армією.

"Жодна людина не здійснювала над своїм народом такого злочину, який зробив Сталін. І тут немає нічого неоднозначного.

Сталін однозначно кривавий кат і злочинець. Він однозначно ворог російського, українського, білоруського, литовського, грузинського будь-якого народу, що населяв ту країну. Він зробив все, щоб відкинути країну на століття назад.

Сталін збудував систему, яку не вдалося тут зламати ні Горбачову, ні Єльцину. Систему, де вся влада належить не народу, ні навіть якимось елітам, а просто спецслужбам. Цю систему нам ще належить зламати.

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Сталін знищував не просто людей. Він знищував найкращих, найрозумніших, найсміливіших людей. Це по суті повномасштабний геноцид російського народу.

Сталін знищив російський світ, який нам так і не вдалося відновити. Нічого неоднозначного у Сталіні немає", - написала Собчак.

За словами активістки, "ми всі - діти жертв і діти катів, і діти тих, кому дивом вдалося уникнути обох цих участей, повинні прийняти цю даність".

"Ми зобов'язані засудити Сталіна, засудити той час. Подивіться, згадайте, як тільки ми намагалися засуджувати його, країна рухалася вперед. Як тільки починалися розмови про неоднозначність, все скочувалося в застій і контрреформи", - додала Собчак.

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Як повідомляв УНН, раніше Собчак заявила про намір брати участь у виборах президента Росії в 2018 року.

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