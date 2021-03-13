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Сніг та морози ще затримаються в Україні: синоптики дали прогноз на найближчі дні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Зима вирішила повернутись в Україну і затримається тут, принаймні, до середини наступного тижня. В Укргідрометцентрі обіцяють мокрий сніг, морози та пориви вітру, передає УНН.

14 березня: де чекати дощу, а де – снігу

Загалом, за даними синоптиків, у цей день в Україні буде хмарно з проясненнями.

В західних областях невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця, у південній частині туман.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 6-10° тепла, у східних областях вночі 2-5° морозу, вдень 3-5° тепла.

15-16 березня: від 5° морозу вночі до 13° тепла вдень

Хмарно з проясненнями.

15 березня у західних, північних та Вінницькій областях мокрий сніг та дощ (переважно помірний); на решт території без істотних опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях до 5° морозу; вдень у західних та північних областях 3-8° тепла, на решті території 8-13°.

16 березня вночі у західній частині, Вінницькій, Житомирській та Одеській областях, вдень у південних, більшості центральних, північних, Хмельницькій та Чернівецькій областях помірний мокрий сніг та дощ; на решті території без істотних опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

Вночі та вранці на дорогах, крім південної частини, подекуди ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, 15 березня вдень у східній частині, 16 березня в Україні місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

17-18 березня: сніжно, але тепло

Часом мокрий сніг, у східних та більшості південних областей переважно дощ (вдень 18 березня у західних областях невеликі опади).

Температура вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 1-6 ° тепла, 17 березня у південно-східній частині до 9° тепла.

Додамо

За даними метеорологів, метеорологічна весна до Києва ще не прийшла.

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