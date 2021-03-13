Снег и морозы еще задержатся в Украине: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 41884 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 60127 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107194 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143001 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194655 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193013 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278914 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326342 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157830 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143131 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Снег и морозы еще задержатся в Украине: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Снег и морозы еще задержатся в Украине: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Киев  •  УНН

 • 145680 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Зима решила вернуться в Украину и задержится здесь, по крайней мере, до середины следующей недели. В Укргидрометцентре обещают мокрый снег, морозы и порывы ветра, передает УНН.

14 марта: где ждать дождя, а где - снега

По данным синоптиков, в этот день в Украине будет облачно с прояснениями.

В западных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица, в южной части туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных, северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 6-10° тепла, в восточных областях ночью 2-5° мороза, днем 3-5° тепла.

15-16 марта: от 5° мороза ночью до 13° тепла днем

Облачно с прояснениями.

15 марта в западных, северных и Винницкой областях мокрый снег и дождь (преимущественно умеренный). На остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях до 5° мороза; днем в западных и северных областях 3-8° тепла, на остальной территории 8-13°.

16 марта ночью в западной части, Винницкой, Житомирской и Одесской областях, днем в южных, большинстве центральных, северных, Хмельницкой и Черновицкой областях умеренный мокрый снег и дождь; на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла.

Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, местами гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, 15 марта днем в восточной части, 16 марта в Украине местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

17-18 марта: снежно, но тепло

Временами мокрый снег, в восточных и большинстве южных областей преимущественно без осадков (днем 18 марта во западных областях небольшие осадки).

Температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла, 17 марта в юго-восточной части до 9° тепла.

Добавим

По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не пришла.

Украинские Национальные Новости

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