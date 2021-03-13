Снег и морозы еще задержатся в Украине: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Зима решила вернуться в Украину и задержится здесь, по крайней мере, до середины следующей недели. В Укргидрометцентре обещают мокрый снег, морозы и порывы ветра, передает УНН.
14 марта: где ждать дождя, а где - снега
По данным синоптиков, в этот день в Украине будет облачно с прояснениями.
В западных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.
Ночью и утром на дорогах местами гололедица, в южной части туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных, северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 6-10° тепла, в восточных областях ночью 2-5° мороза, днем 3-5° тепла.
15-16 марта: от 5° мороза ночью до 13° тепла днем
Облачно с прояснениями.
15 марта в западных, северных и Винницкой областях мокрый снег и дождь (преимущественно умеренный). На остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях до 5° мороза; днем в западных и северных областях 3-8° тепла, на остальной территории 8-13°.
16 марта ночью в западной части, Винницкой, Житомирской и Одесской областях, днем в южных, большинстве центральных, северных, Хмельницкой и Черновицкой областях умеренный мокрый снег и дождь; на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла.
Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, местами гололедица.
Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, 15 марта днем в восточной части, 16 марта в Украине местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.
17-18 марта: снежно, но тепло
Временами мокрый снег, в восточных и большинстве южных областей преимущественно без осадков (днем 18 марта во западных областях небольшие осадки).
Температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла, 17 марта в юго-восточной части до 9° тепла.
Добавим
По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не пришла.