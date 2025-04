"Смоленськ – це Литва": литовський депутат потролив рф та нагадав історію

Цитата

"Якщо росія скасує визнання незалежності Литви 1991 року, Литва скасує Полянівський договір 1634 року і вимагатиме від путіна підкоритися владі Владислава IV і повернути Великому князівству всі окуповані території. Смоленськ – це Литва!" – написав депутат.

If Russia revokes her 1991 recognition of Lithuania's independence, Lithuania will revoke the 1634 Treaty of Polyanovka and demand that Putin submits to the authority of Władysław IV and returns all occupied territories to the Grand Duchy. Smolensk is Lithuania! pic.twitter.com/wjoFrc2EbE

— Matas Maldeikis MP (@MatasMaldeikis) June 9, 2022

Нагадаємо

В держдуму рф внесли законопроект про скасування постанови Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки". Проект зареєстрував член керівної партії "єдина росія" євген федоров. Ініціатори документа вважають, що постанову було "ухвалено незаконно".