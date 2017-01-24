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Смертниці в Нігерії використали дітей для проведення теракту

Смертниці в Нігерії використали дітей для проведення теракту

Київ • УНН

 • 9125 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Смертниці на північному сході Нігерії почали використовувати дітей, щоб не привертати увагу сил безпеки. Місцева влада назвала це “небезпечною тенденцією”, передає УНН з посиланням на ВВС.

Попередження було випущено через 10 днів після того, як дві жінки, які несли дітей на спині, вчинили напад у місті Мадагали.

Коли 13 січня чотири смертниці підійшли до міста в штаті Адамава, двох змогла ідентифікувати місцева добровільна дружина, яка контролювала контрольно-пропускний пункт.

Коли жінкам наказали зупинитися, вони привели в дію вибухові пристрої. Проте двом жінкам-смертницям вдалося пройти, оскільки вони несли з собою дітей. Жінки підірвали себе в місті — в результаті загинули вони, діти і чотири мирних жителя.

Зазначимо, що ісламістське угруповання “Боко Харам” відоме тим, що використовує в якості смертниць жінок і дівчаток. Проте це перший випадок, коли смертниці використовували дітей, щоб здійснити напад.

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