Смертниці в Нігерії використали дітей для проведення теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Смертниці на північному сході Нігерії почали використовувати дітей, щоб не привертати увагу сил безпеки. Місцева влада назвала це “небезпечною тенденцією”, передає УНН з посиланням на ВВС.
Попередження було випущено через 10 днів після того, як дві жінки, які несли дітей на спині, вчинили напад у місті Мадагали.
Коли 13 січня чотири смертниці підійшли до міста в штаті Адамава, двох змогла ідентифікувати місцева добровільна дружина, яка контролювала контрольно-пропускний пункт.
Коли жінкам наказали зупинитися, вони привели в дію вибухові пристрої. Проте двом жінкам-смертницям вдалося пройти, оскільки вони несли з собою дітей. Жінки підірвали себе в місті — в результаті загинули вони, діти і чотири мирних жителя.
Зазначимо, що ісламістське угруповання “Боко Харам” відоме тим, що використовує в якості смертниць жінок і дівчаток. Проте це перший випадок, коли смертниці використовували дітей, щоб здійснити напад.