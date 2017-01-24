Смертницы в Нигерии использовали детей, чтобы не привлекать внимание сил безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Смертницы на северо-востоке Нигерии начали использовать детей, чтобы не привлекать внимание сил безопасности. Местные власти назвали это "опасной тенденцией", передает УНН со ссылкой на ВВС .
Предупреждение было выпущено через 10 дней после того, как две женщины, которые несли детей на спине, совершили нападение в городе Мадагалы.
Когда 13 января четыре смертницы подошли к городу в штате Адамава, двух смогла идентифицировать местная добровольная дружина, которая контролировала контрольно-пропускной пункт.
Когда женщинам приказали остановиться, они привели в действие взрывные устройства. Однако двум женщинам-смертницам удалось пройти, поскольку они несли с собой детей. Женщины взорвали себя в городе - в результате погибли они, дети и четыре мирных жителя.
Отметим, что исламистская группировка "Боко Харам" известен тем, что использует в качестве смертниц женщин и девочек. Однако это первый случай, когда смертницы использовали детей, чтобы напасть.