"Слуги народу" зібрали близько 190 підписів за відкликання Разумкова
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Нардепи від “Слуги народу” зібрали близько 190 підписів під підписними листами для відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Про це розповів перший заступник голови депутатської фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Зібрано 175 підписів на підписному листі. Так, як він видається на 175 підписів, то більше ми там не ставили. Є окремий додаток, він не є формальним, він не буде розглядатися зараз Апаратом при верифікації підписів, але там ще десь близько 15 підписів, тобто загалом десь близько 190 я бачив”, — розповів Корнієнко.
Доповнення
2 жовтня народні депутати від “Слуги народу” у Трускавці зібрали понад 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання Голови Верховної Ради України.
Речниця “Слуги Народу” Юлію Палійчук повідомила, що депутати в понеділок розпочнуть процедуру відкликання Разумкова.