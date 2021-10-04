"Слуги народу" зібрали близько 190 підписів за відкликання Разумкова

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“Зібрано 175 підписів на підписному листі. Так, як він видається на 175 підписів, то більше ми там не ставили. Є окремий додаток, він не є формальним, він не буде розглядатися зараз Апаратом при верифікації підписів, але там ще десь близько 15 підписів, тобто загалом десь близько 190 я бачив”, — розповів Корнієнко.

Доповнення

2 жовтня народні депутати від “Слуги народу” у Трускавці зібрали понад 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання Голови Верховної Ради України.

Речниця “Слуги Народу” Юлію Палійчук повідомила, що депутати в понеділок розпочнуть процедуру відкликання Разумкова.