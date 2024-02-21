Словаччина ще на рік продовжила дію тимчасового захисту українців
Київ • УНН
Словацька Республіка продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2025 року.
Словацька Республіка продовжила термін дії тимчасового притулку для українців до 4 березня 2025 року. Про це повідомив словацький уряд, передає УНН.
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21 лютого Словацька Республіка продовжила термін дії тимчасового притулку (Dočasné útočisko) для українців, які вимушено переїхали до Словаччини, до 4 березня 2025 року. До цього термін дії був дійсним до 4 березня 2023 року, тобто уряд продовжив термін ще на рік.
Постанову словацький уряд погодив відповідно до рішення Ради ЄС, яким тимчасовий притулок для українців був продовжений до березня 2025 року.
Українці можуть оновити документ через електронні служби Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки за адресою: portal.minv.sk.
Статус тимчасового притулку дозволяє людям, які тікають від війни, працювати на території Словаччини, здобувати середню та вищу освіту, відвідувати школи, мати доступ до медичної допомоги та житла, право на матеріальну допомогу в разі потреби.
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