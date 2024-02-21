Словакия еще на год продлила действие временной защиты украинцев

Словацкая Республика продлила срок действия временного убежища для украинцев до 4 марта 2025 года. Об этом сообщило словацкое правительство, передает УНН.

Детали

21 февраля Словацкая Республика продлила срок действия временного убежища (Dočasné útočisko) для украинцев, которые вынужденно переехали в Словакию, до 4 марта 2025 года. До этого срок действия был действительным до 4 марта 2023 года, то есть правительство продлило срок еще на год.

Постановление словацкое правительство согласовало в соответствии с решением Совета ЕС, которым временное убежище для украинцев было продлено до марта 2025 года.

Украинцы могут обновить документ через электронные службы Министерства внутренних дел Словацкой Республики по адресу: portal.minv.sk.

Статус временного убежища позволяет людям, которые бегут от войны, работать на территории Словакии, получать среднее и высшее образование, посещать школы, иметь доступ к медицинской помощи и жилью, право на материальную помощь в случае необходимости.

Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до 30 июня: Дуда подписал указ