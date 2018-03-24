Склад української збірної на Іграх Нескорених оголосять 1 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Склад національної збірної України на Іграх Нескорених оголосять 1 червня. Про це повідомляє прес-служба МВС, передає УНН.
Сьогодні, 24 березня, в Києві відбувся фінальний третій етап відбору кандидатів до національної збірної Ігор Нескорених.
Як зазначається, заявки на участь в київському етапі відбору подали більше 130 осіб. Серед учасників — ветерани і військовослужбовці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та працівники Національної поліції України, які зазнали травм, поранень або захворювань під час бойових дій.
Перші два спортивні тестування пройшли у Львові та Одесі — 10 та 17 березня. Далі відбудуться Національні Ігри Нескорених — 12-13 травня. За їхніми підсумками буде визначений склад національної збірної. Його оголосять 1 червня.
До Національної збірної України увійдуть 15 учасників, які поїдуть на змагання в австралійський Сідней. Вони змагатимуться в шести дисциплінах: стрільба з лука, легка атлетика, веслування на тренажерах, пауерліфтинг, велоспорт на шосе, плавання. Ігри пройдуть 20-27 жовтня за участі представників 18 націй.
Нагадаємо, вперше збірна України брала участь в "Іграх Нескорених" у 2017 році. Тоді команда завершила змагання з 14 медалями.