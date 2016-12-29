Схему незаконного заволодіння елітною нерухомістю на 20 млн дол викрили в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Діяльність групи шахраїв, які намагались за підробленими документами незаконно відчужити та продати столичну нерухомість, припинила у Києві правоохоронці. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Зокрема ділки протиправно заволоділи багатоповерхівкою у Шевченківському районі та чотирма квартирами у Подільському районі столиці, ринкова вартість яких становить 20 мільйонів доларів США.
Співробітники СБУ затримали зловмисників в одному з київських ресторанів під час спроби продажу нерухомості.
При обшуках в офісах, квартирах та будинках шахраїв правоохоронці вилучили підроблені печатки, штампи, кліше підписів посадових осіб фірм-забудовників та підроблені документи, які підтверджують їх незаконну діяльність.
Затриманим повідомлено про підозру за ч.1, 3 ст.358 (підроблення документів) та ч.4 ст.190 (шахрайство) КК України.
Триває слідство. Вирішується питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу.