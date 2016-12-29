Схему незаконного завладения элитной недвижимостью на 20 млн долл разоблачили в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Деятельность группы мошенников, которые пытались по поддельным документам незаконно отчуждать и продать столичную недвижимость, прекратили в Киеве правоохранители. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
В частности дельцы противоправно завладели многоэтажкой в Шевченковском районе и четырьмя квартирами в Подольском районе столицы, рыночная стоимость которых составляет 20 млн. долларов США.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в одном из киевских ресторанов при попытке продажи недвижимости.
При обысках в офисах, квартирах и домах мошенников правоохранители изъяли поддельные печати, штампы, клише подписей должностных лиц фирм-застройщиков и поддельные документы, подтверждающие их незаконную деятельность.
Задержанным сообщено о подозрении по ч.1, 3 ст.358 (подделка документов) и ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.
Продолжается следствие. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.