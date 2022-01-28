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Скажіть відкрито – ми ніколи не будемо в НАТО: Зеленський закликав іноземних лідерів до відвертості

Скажіть відкрито – ми ніколи не будемо в НАТО: Зеленський закликав іноземних лідерів до відвертості

Київ • УНН

 • 60562 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав іноземних лідерів до відвертості. Про це він заявив під час спілкування з представниками іноземних ЗМІ, пише кореспондент УНН.

Цитата

“Ми говоримо про безпекові гарантії. Коли ми говоримо про НАТО, ми повинні глибше говорити про це питання. Я знаю, що це питання дуже не подобається багатьом... деяким, скажімо так, членам НАТО. Але ми прагнемо конкретики. На щось потрібно розраховувати. Тому НАТО — це безпекові гарантії, це перше питання, а друге питання — це рівень нашої армії”, — заявив Президент.

Деталі

З його слів, не зважаючи на те, буде Україна в НАТО чи ні, їй все одно необхідно розвивати власну армію, адже “ми точно зараз розуміємо — якщо ми не в НАТО, то ми захищаємо себе самі”.

Він також закликав до негайних санкцій проти Росії до того, як стане пізно.

“Коли ти захищаєш себе сам, коли ти — сам на сам з дуже непростою державою, ти запитуєш: "Що таке „санкції після“? Для кого вони адресовані? Для чого вони? Вони стосуються України?" Вибачте, нажаль ні. Я не розумію, що буде потім. Якщо потім буде повномасштабна війна... навіщо нам санкції потім. Тож мова про санкції точно не для нашої держави. Тож мова про стримання повномасштабної агресії в бік ЄС. Але це не можна робити за рахунок України”, — заявив Зеленський.

“У нас 15 тисяч людей загинуло. А багато хто говорить про санкції „після“. Це не чесно. Я дуже відвертий в цьому. Про це я говорю. Тобто, скажіть причини. Ми не в НАТО? Ну то скажіть причини, чому ми не в НАТО. Скажіть відкрито — ми ніколи там не будемо. Я це до багатьох членів Альянсу. Хтось про це говорить... Хтось приїжджає, ми тиснемо руки, і хтось говорить „якби не ця держава, ми б обов’язково підтримали“. А хтось говорить інше. Коли всі підтримають, ми теж підтримаємо. А навіщо нам говорити про майбутнє? У нас ризики в нашому сучасному”, — додав Президент.

Раніше

У лютому 2021 року в інтерв'ю виданню Axios український президент Володимир Зеленський назвав членство України в НАТО одним з найважливіших питань безпеки, що могло упередити "ескалацію" на Донбасі.

Тоді він звернувся до президента США Джо Байдена з прямим запитанням щодо членства в Альянсі.

"Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?" - додав глава України.

Нагадаємо

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпечність нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових знаходяться на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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