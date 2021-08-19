Ситуація в Афганістані: військові Словаччини застосували зброю під час евакуації людей з Кабула

Деталі

“Наші військовослужбовці повинні були застосувати свою зброю, щоб захистити людей, яких ми повинні були доставити в Словаччину”, — сказав глава Міноборони.

Літаком словацьких ВПС в республіку були доставлені з Кабула 16 словаків і четверо афганців. Ще четверо громадян Афганістану були перевезені в Прагу вивізним рейсом ВПС Чехії. Вони вже знаходяться в Словаччині і звернулися до влади за наданням притулку.

Доповнення

Словацька влада не виключає направлення чергового вивізного рейсу в Кабул, яким можуть повернутися до Євросоюзу громадяни інших його держав-членів та афганці, які допомагали їм. В Афганістані, як відомо у Братиславі, знаходиться одна громадянка Словаччини, з якою постійно підтримується зв’язок, але яка поки не висловила бажання покинути цю близькосхідну країну.