Ситуація в Афганістані: військові Словаччини застосували зброю під час евакуації людей з Кабула
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Словацька влада евакуювала з Кабула 24 словаки і громадян Афганістану. При цьому військовослужбовці спецпідрозділу, які супроводжували в середу в афганську столицю вивізний рейс національних ВПС, були змушені застосувати зброю для забезпечення охорони залишали даним бортом Кабул. Про це повідомив у четвер міністр оборони республіки Ярослав Надь, пише УНН з посиланням на Dennikn N.
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“Наші військовослужбовці повинні були застосувати свою зброю, щоб захистити людей, яких ми повинні були доставити в Словаччину”, — сказав глава Міноборони.
Літаком словацьких ВПС в республіку були доставлені з Кабула 16 словаків і четверо афганців. Ще четверо громадян Афганістану були перевезені в Прагу вивізним рейсом ВПС Чехії. Вони вже знаходяться в Словаччині і звернулися до влади за наданням притулку.
Доповнення
Словацька влада не виключає направлення чергового вивізного рейсу в Кабул, яким можуть повернутися до Євросоюзу громадяни інших його держав-членів та афганці, які допомагали їм. В Афганістані, як відомо у Братиславі, знаходиться одна громадянка Словаччини, з якою постійно підтримується зв’язок, але яка поки не висловила бажання покинути цю близькосхідну країну.