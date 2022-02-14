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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Ситуація небезпечна: прем'єр Великої Британії закликав Путіна відійти від "краю прірви"

Ситуація небезпечна: прем'єр Великої Британії закликав Путіна відійти від "краю прірви"

Київ • УНН

 • 26926 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що ситуація в Україні "дуже небезпечна" і закликав президента Росії Володимира Путіна відступити від "краю прірви", щоб не допустити війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Sun.

Цитата

"Є різні ознаки того, що триває серйозна підготовка до вторгнення (Росії в Україну — ред.). Ми маємо розуміти, що це дуже, дуже небезпечна та складна ситуація. Ми перебуваємо на краю прірви, але Путін ще має час зробити крок назад. Ми закликаємо всіх до діалогу, а росіян — до уникнення катастрофічної помилки. Що нам потрібно зробити, то це переконатися, що Путін розуміє економічні та політичні наслідки своїх дії", — зазначив Джонсон.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.

Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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