Ситуація небезпечна: прем'єр Великої Британії закликав Путіна відійти від "краю прірви"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що ситуація в Україні "дуже небезпечна" і закликав президента Росії Володимира Путіна відступити від "краю прірви", щоб не допустити війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Sun.
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"Є різні ознаки того, що триває серйозна підготовка до вторгнення (Росії в Україну — ред.). Ми маємо розуміти, що це дуже, дуже небезпечна та складна ситуація. Ми перебуваємо на краю прірви, але Путін ще має час зробити крок назад. Ми закликаємо всіх до діалогу, а росіян — до уникнення катастрофічної помилки. Що нам потрібно зробити, то це переконатися, що Путін розуміє економічні та політичні наслідки своїх дії", — зазначив Джонсон.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.
Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.