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Ситуация опасная: премьер Великобритании призвал Путина отойти от "края пропасти"

Ситуация опасная: премьер Великобритании призвал Путина отойти от "края пропасти"

Киев • УНН

 • 26922 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ситуация в Украине "очень опасная" и призвал президента России Владимира Путина отступить от "края пропасти", чтобы не допустить войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

Цитата

"Есть разные признаки того, что идет серьезная подготовка к вторжению (России в Украину — ред.). Мы должны понимать, что это очень, очень опасная и сложная ситуация. Мы находимся на краю пропасти, но у Путина еще есть время сделать шаг назад. Мы призываем всех к диалогу, а россиян — к избежанию катастрофической ошибки. Что нам нужно сделать, то это убедиться, что Путин понимает экономические и политические последствия своих действия", — отметил Джонсон.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.

Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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