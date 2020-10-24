Синоптики дали прогноз погоди на наступні три доби

"У найближчі три доби у Карпатському регіоні, 26-27 жовтня і у південних областях невеликий дощ, у понеділок вдень на Одещині помірні дощі, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 3-10 м/с, вдень 26 жовтня на півдні окремі пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що температура у південній частині вночі 8-13°, вдень 15-20°; на решті території вночі 5-11° (26 жовтня на північному сході 1-6° тепла), вдень 11-17°.

Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики дали прогноз погоди на день виборів.