Синоптики дали прогноз погоды на следующие трое суток
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В последующие трое суток на большей части территории Украины без осадков, температура до 20° тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток в Карпатском регионе, 26-27 октября и в южных областях небольшой дождь, в понедельник днем в Одесской области умеренные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 3-10 м/с, днем 26 октября на юге отдельные порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Отмечается, что температура в южной части ночью 8-13°, днем 15-20°; на остальной территории ночью 5-11° (26 октября на северо-востоке 1-6° тепла), днем 11-17°.
Как сообщалось ранее в УНН, синоптики дали прогноз погоды на день выборов.