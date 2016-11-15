Сили спеціальних операцій Збройних Сил України поповнили 35 інструкторів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Хмельницькому відбувся другий випуск 35-ти інструкторів навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Інструктори Сил спеціальних операцій навчалися в рамках кваліфікаційного курсу, який тривав 6 місяців, відповідно до програми Об’єднаної багатонаціональної групи (США, Литва, Латвія, Естонія) з підготовки — "Україна" (JMTG-U).
"Це важливий крок у побудові загальної архітектури вітчизняного війська такого роду сил, як Сили спеціальних операцій. Сьогоднішні випускники - основа Сил спеціальних операцій, це інструктори, які готуватимуть і навчатимуть майбутніх професіоналів ССпО. Ми докладаємо максимальних зусиль для того, щоб Сили спеціальних операцій стали хірургічно заточеним постійно готовим інструментом для протидії у гібридній війні, яка триває на сході України", - наголосив Командувач Сил спеціальних операцій, генерал-майор Ігор Луньов.
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Крім того, І.Луньов зазначив, що керівництво ЗСУ цьогоріч максимально зосередило виділення фінансових ресурсів для Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. До кінця цього місяця буде відкрито власний, сучасний навчально-тренувальний центр Сил спеціальних операцій.