Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины пополнили 35 инструкторов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Хмельницком прошел второй выпуск 35-ти инструкторов учебно-тренировочного центра Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Инструкторы Сил специальных операций учились в рамках квалификационного курса, который длился 6 месяцев, согласно программе Объединенной многонациональной группы (США, Литва, Латвия, Эстония) по подготовке - "Украина" (JMTG-U).
"Это важный шаг в построении общей архитектуры отечественного войска такого рода сил, как Силы специальных операций. Сегодняшние выпускники - основа Сил специальных операций, это инструкторы, которые будут готовить и обучать будущих специалистов ССПО. Мы прилагаем максимальные усилия для того, чтобы Силы специальных операций стали хирургически заточенным постоянно готовым инструментом для противодействия в гибридной войне, которая продолжается на востоке Украины ", - подчеркнул командующий Сил специальных операций, генерал-майор Игорь Лунев.
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Кроме того, И.Лунев отметил, что руководство ВСУ в этом году максимально сосредоточило выделения финансовых ресурсов для Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. К концу этого месяца будет открыт собственный, современный учебно-тренировочный центр Сил специальных операций.