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Сили коаліції завдали авіаудару на сході Сирії: десятки загиблих

Сили коаліції завдали авіаудару на сході Сирії: десятки загиблих

Київ • УНН

 • 9897 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Щонайменше 54 особи загинули в результаті авіаудару по контрольованому "Ісламською державою" району на сході Сирії поблизу міста Альбу-Камаль на схід від річки Євфрат, поблизу кордону з Іраком. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Очолювана США коаліція проти "Ісламської держави" заявила, що вона або "сили-партнери", можливо, провели авіаудари в четвер в сирійському районі, де, за даними спостерігачів, десятки людей були вбиті внаслідок повітряного нальоту.

Нагадаємо, результаті авіаатак ВВС сирійського режиму на цивільні об'єкти в зоні деескалації Ідліб на північному заході Сирії загинули 3 дитини, 8 осіб отримали поранення.

За останні 3 дні в результаті авіанальотів ВПС Башара Асада загинули 10 мирних жителів, не менше 39 осіб отримали поранення.

Провінція Ідліб визнана однією з чотирьох "зон деескалації" в Сирії. Відповідна домовленість була досягнута в ході переговорів 4-5 травня 2017 року Астані.

Війська сирійського режиму за підтримки проіранських сил і ВКС РФ 20 червня почали великомасштабну наступальну операцію в підконтрольній опозиції провінції Дераа на південному заході Сирії. Жертвами атак стали понад 200 мирних жителів.

Згідно з укладеними в Астані в травні минулого року домовленостям, провінція Дераа була включена в список зон деескалації в Сирії, але через два місяці позбавлена цього статусу і оголошена Росією і США "зоною безпеки". Незабаром після цього США припинили допомогу загонам опозиції в цьому районі Сирії.

За перші шість місяців 2018 року в Сирії загинули 4759 мирних жителів, в тому числі 1104 дитини та 798 жінок, йдеться в звіті Сирійської мережі з прав людини (SNHR).

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