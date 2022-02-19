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Сигнал про відсутність агресивних намірів з боку України: у район ООС прибула група урядовців, нардепів і журналістів

Сигнал про відсутність агресивних намірів з боку України: у район ООС прибула група урядовців, нардепів і журналістів

Київ • УНН

 • 26013 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. У район Операції Об’єднаних сил прибула група урядовців, народних депутатів, кілька десятків представників провідних світових та українських ЗМІ, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Деталі

Серед них, зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов, віцепрем’єр-міністр — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія, заступник Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

За дорученням Президента України, посадовці побувають на лінії зіткнення, передусім, у тих місцях, які останніми зазнали цинічних обстрілів російських окупаційних військ.

"Поїздка українських посадовців у район проведення ООС безпосередньо у момент загострення ситуації Російською Федерацією має на меті продемонструвати відсутність будь-яких агресивних намірів з боку України та її Збройних Сил, надіслати сигнал українцям на тимчасово окупованих територіях, що Україна чітко дотримується своїх зобов’язань і виступає за політико-дипломатичний сценарій розв’язання конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Контекст

18 лютого після масового артобстрілу бойовиками Донбасу, бойовики "ДНР" і "ЛНР" оголосили про початок "масової евакуації" населення в Росію.

За словами лідера бойовиків Пушиліна, президент України Володимир Зеленський нібито "найближчим часом накаже військовим перейти в наступ".

Через час в окупованому Донецьку прозвучала сирена "цивільної оборони". Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутно сирену, а також видно місцевих жителів біля банкоматів і терміналів, які знімають готівку.

Проте, в Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка "фейкова", і ніхто не збирається залишати Донецьк.

Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.

Пізніше в центрі Донецька прогримів вибух. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважає, що "вибух" в Донецьку - це свідома провокація бойовиків.

Як заявив головнокомандувач ООС Олександр Павлюк, бойовики на Донбасі здійснюють скупчення мирного населення під виглядом евакуації для проведення терористичних актів. Окупанти планують звинуватити українських військових у їх загибелі.

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