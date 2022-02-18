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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зеленський направив на лінію фронту Данілова, частину міністрів та нардепів

Зеленський направив на лінію фронту Данілова, частину міністрів та нардепів

Київ • УНН

 • 28807 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Завтра за рішенням Президента України Володимира Зеленського на Донбас поїдуть представники Верховної Ради, частина міністрів та секретар РНБО Олексій Данілов. Про це під час брифінгу повідомив Данілов, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Президент прийняв рішення й завтра й лінію фронту відправляться представники Верховної Ради, частина міністрів, я також за дорученням Президента вирушаю завтра на фронт. Завтра будемо у тих місцях, де безпосередньо постраждала наша інфраструктура", - розповів Данілов.

Доповнення

17 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.

Пізніше на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка, що поблизу Попасної на Луганщині. Один із снарядів потрапив у двір Врубовського ліцею. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів та 14 осіб персоналу.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садочка та школи на Луганщині.

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