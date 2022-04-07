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Швейцарія вже арештувала російських активів на 8 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Швейцарія на сьогодні вже заблокувала російських активів на 7,5 млрд швейцарських франків (8 млрд доларів) — через п'ять тижнів після того, як країна вперше ввела санкції проти тих, кого вважають близькими до президента рф володимира путіна, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Швейцарія вже арештувала російських активів на 8 млрд доларів

Деталі

Нова цифра заарештованих активів є 30-відсотковим стрибком у порівнянні з 5,75 млрд франків, про які 24 березня повідомив Швейцарський секретаріат з економічних питань (SECO). Вищий показник свідчить про те, що реалізація санкцій працює добре, заявив глава SECO Ервін Боллінджер.

Так, російські активи у Швейцарії становлять від 150 до 200 мільярдів швейцарських франків, сказав Боллінджер, зіславшись на дані Швейцарської банківської асоціації, але "дозвольте мені прояснити, що не кожен росіянин тут під санкціями", сказав він.

Із 900 осіб, згаданих наразі у санкціях ЄС та Швейцарією, "дуже небагато" з цих людей мають нерухомість у Швейцарії, і "набагато менше платників податків", сказав Боллінджер.

"Ми можемо говорити про гарну жменьку, я думаю. Це не сто", - додав він.

SECO стверджує, що повністю реалізував всі попередні пакети санкцій ЄС, але вжиття заходів може зайняти час через складність кожного випадку.

Доповнення

Трохи більше місяця тому Швейцарія, як відзначає видання, здивувала світ, відійшовши від свого традиційного нейтралітету і заявивши, що повністю вживе заходів ЄС проти росії. Тим не менш, швейцарський уряд і, зокрема, SECO зазнали критики з боку політиків у Берні та в редакційних статтях газет за те, що вони не зробили достатньо для блокування російських активів, які перебувають під санкціями.

SECO зазнала різкої критики частково через відмову "назвати і присоромити" заморожені активи та їх власників, на відміну від Великої Британії. Та ж свобода дій і відносно низькі податкові ставки є причинами, через які країна є одним із провідних світових "сховищ" офшорних російських багатств.

Тож на критику відповів Боллінджер.

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