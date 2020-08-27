"Шукайте жінку": як змінився Париж під керівництвом свого першого мера-жінки

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Наприкінці червня парижани переобрали на другий термін мера Анн Ідальго. Вперше вона стала мером у 54 роки, обігнавши у 2014 році Наталі Костюшко-Моризе від правої партії. Ідальго зробила ставку на місто, зручне для життя, оголосила війну вихлопним газам і кліматичним змінам. За той час, що Ідальго була мером свій перший термін, Париж пережив 43-градусну спеку, два потопи, серію терактів, пожежа в Нотр-Дамі та протести "жовтих жилетів". Про те, як протягом шести років під її керівництвом змінювалася столиця Франції, розповідаємо в матеріалі УНН.

Пішохідні набережні

Прибирати машини з набережної Сени почав ще попередник Ідальго - Бертран Деланое. Влітку 2002 року він перетворив лівий берег в міські пляжі, а у 2006 переніс цю практику і на правий. У 2014 році, коли почався перший термін Ідальго, вона запропонувала віддати набережні пішоходам і велосипедистам на постійній основі. Що й було зроблено два роки потому.

Тепер у планах Ідальго розширення громадських просторів. Крім того, вона збирається прибрати з міських вулиць 72% паркувальних місць.

Безпечні велодоріжки

На відміну від північноєвропейських міст, Париж не може похвалитися великою кількістю велосипедних доріжок. У 2010 на частку велосипедів тут припадало всього 3% поїздок. Але французи все ці роки старанно рухалися в бік "велосипедизації".

На початку свого першого терміну Ідальго пообіцяла прокласти в місті 1000 км велодоріжок. До грудня минулого року план був реалізований наполовину, але після початку епідемії коронавирусу місто сильно прискорився і вирішив терміново впровадити 50 км тимчасових велодоріг.

Крім створення постійних велодоріжок в планах мера дозволити велосипедистам їздити зустрічною смугою на односторонніх вулицях з обмеженням швидкості в 30 км на годину, запропонувати субсидії на покупку електровелосипедів та забезпечити 10000 нових велопарковок.

В цілому, Париж став восьмим у списку найбільш велосипедних міст світу після Копенгагена, Амстердама і Страсбурга.

Основна швидкість - 30 км на годину

До кінця 2020 року Ідальго хоче встановити обмеження швидкості до 30 км на годину на 85% вулиць у центральному Парижі. Виняток становитимуть лише магістральні напрямки, такі як Єлисейські поля або бульвар Мареш, - там, згідно з планами, можна буде їздити 50 км на годину.

Такий же ліміт швидкості встановлять і на окружній дорозі, де поки дозволяється розганятися до 70 км на годину. Одночасно зі зниженням швидкості планують ввести так звані виділенки (виділені смуги - ред.) для громадського транспорту. Все це повинно знизити рівень шуму і забруднення повітря, в чому зацікавлені жителі довколишніх будинків. Ідальго каже, що хоче перетворити цю дорогу в приємний міський бульвар.

Заборона на "брудні автомобілі"

Аж до 2016 року рівень забруднення повітря в Парижі ріс - поки Ідальго не почала вводити обмеження. Спочатку вона заборонила в'їзд в місто в робочий час для бензинових машин старше 1997 року, а у 2018 в цей список потрапили дизельні автомобілі старше 2001 року. Париж планує стати вуглецево-нейтральним до 2030-го, тому до 2024 року тут збираються остаточно викоренити машини на дизельному паливі, а потім розлучитися і з бензиновими.

Бюджет на громадські ініціативи

Вельми успішним започаткуванням мера вважається так званий партисипаторний бюджет, який розподіляється за участі городян.

Згідно з ініціативою, парижани можуть вносити свої пропозиції на тему того, як витрачати державні гроші. Наприклад, парижани пропонують облаштувати громадський сад або впорядкувати дорогу біля школи, встановити столи для пінг-понгу, десь висадити алею дерев і не тільки.

Сама ініціатива починалася скромно, і в голосуванні за перший бюджет у 2014 році брало участь всього 2% виборців. Однак, поступово парижани стали більш активними. За останні 5 років ними було запропоновано близько 12 тис. проектів. А реалізувати встигли (з 2014 року) 2300 таких соціальних ініціатив.

Боротьба з Airbnb і житло для мігрантів



Доступне "житло для всіх" - один із ключових пріоритетів в роботі Ідальго на посаді мера. Так, у 2014 році вона пообіцяла створювати по 10 000 нових одиниць житла на рік, щоб досягти мети: 25% соціального житла по всьому Парижу до 2025 року і 30% у 2030 році. Було також обіцяно перетворити тисячі квадратних метрів застарілих офісів на квартири. Протягом першого терміну Ідальго було створено 40 000 одиниць соціального житла, і в цілому його частка в Парижі вже становить 23%. На думку мерії, наявність достатньої кількості соціального житла в кожному районі Парижа не дає кварталам перетворюватися в гетто.

Ба більше, весь термін Ідальго супроводжувався евакуаціями сотень мігрантів з незаконних таборів у різних районах Парижа, які окупували громадський простір і приносили чимало тривог місцевим жителям. У місті були створені центри CAES, які надають тимчасові укриття для мігрантів, що стікаються до столиці Франції. Дії уряду, на думку Ідальго, в цілому недостатні.

Тому Ідальго стала також боротися і за появу місць для тимчасового розселення бездомних громадян, запропонувавши навіть в якості одного з таких притулків відомий Hоtel de Ville, мерію Парижа.

На свій другий термін Анн Ідальго заступила з програмою ("Наш загальний Париж"), яка починається словами:

"Париж для того, щоб жити. Париж для того, щоб творити. Париж для того, щоб дихати".

"Бути мером - це як керувати катамараном при сильному вітрі", - каже вона і додає: "Коли ви стаєте мером Парижа, ви повинні думати не тільки про себе".

Зазначимо, що серед кандидатів на пост мера української столиці теж є перша жінка. Народний депутат Ірина Верещук перемогла в праймеріз керівної партії й уже почала активну кампанію щодо представлення своїх цілей і завдань у разі обрання.

Експерти і соціологи поки не поспішають прогнозувати ймовірну перемогу або програш жінки в Києві, проте зазначають, що вибори мера, очевидно, будуть проходити у два тури.

Згідно з соціологічними дослідженнями ВГО "Передові правові ініціативи", зараз Верещук займає друге місце після чинного мера Кличка. За неї готові проголосувати 10,41% киян, а за Кличка - 41,6%.