"Ищите женщину": как изменился Париж под руководством своего первого мэра-женщины

КИЕВ. 27 августа. УНН. В конце июня парижане переизбрали на второй срок мэра Анн Идальго. В первый раз она стала мэром в 54 года, обогнав в 2014 году Натали Костюшко-Моризе от правой партии. Идальго сделала ставку на город, удобный для жизни, объявила войну выхлопным газам и климатическим изменениям. За то время, что Идальго была мэром свой первый срок, Париж пережил 43-градусную жару, два потопа, серию терактов, пожар в Нотр-Даме и протесты "желтых жилетов". О том, как на протяжении шести лет под ее руководством менялась столица Франции, рассказываем в материале УНН.

Пешеходные набережные

Убирать машины с набережной Сены начал еще предшественник Идальго - Бертран Деланоэ. Летом 2002 года он превратил левый берег в городские пляжи, а в 2006 перенес эту практику и на правый. В 2014 году, когда начался первый срок Идальго, она предложила отдать набережные пешеходам и велосипедистам на постоянной основе. Что и было проделано два года спустя.

Теперь в планах Идальго расширение общественных пространств. Кроме того, она собирается убрать с городских улиц 72% парковочных мест.

Безопасные велодорожки

В отличие от североевропейских городов, Париж не может похвастаться большим количеством велосипедных дорожек. В 2010 на долю велосипедов здесь приходилось всего 3% поездок. Но французы все эти годы усердно двигались в сторону "велосипедизации".

В начале своего первого срока Идальго пообещала проложить в городе 1000 км велодорожек. К декабрю прошлого года план был реализован наполовину, но после начала эпидемии коронавируса город сильно ускорился и решил срочно внедрить 50 км временных велодорог.

Помимо создания постоянных велодорожек в планах мэра разрешить велосипедистам ездить по встречной на односторонних улицах с ограничением скорости в 30 км в час, предложить субсидии на покупку электровелосипедов и обеспечить 10000 новых велопарковок.

В целом, Париж стал восьмым в списке самых велосипедных городов мира после Копенгагена, Амстердама и Страсбурга.

Основная скорость - 30 км в час

К концу 2020 года Идальго хочет установить ограничение скорости до 30 км в час на 85% улиц в центральном Париже. Исключение составят только магистральные направления, такие как Елисейские поля или бульвар Марешо, — там, согласно планам, можно будет ездить 50 км в час.

Такой же лимит скорости установят и на окружной дороге, где пока разрешается разгоняться до 70 км в час. Одновременно со снижением скорости планируют ввести так называемые выделенки (выделенные полосы - ред.) для общественного транспорта. Все это должно снизить уровень шума и загрязнения воздуха, в чем заинтересованы жители близлежащих домов. Идальго говорит, что хочет превратить эту дорогу в приятный городской бульвар.

Запрет на "грязные автомобили"

Вплоть до 2016 года уровень загрязнения воздуха в Париже рос — пока Идальго не начала вводить ограничения. Сначала она запретила въезд в город в рабочее время для бензиновых машин старше 1997 года, а в 2018 в этот список попали дизельные автомобили старше 2001 года. Париж планирует стать углеродно-нейтральным к 2030-му, поэтому к 2024 году здесь собираются окончательно изжить машины на дизельном топливе, а потом расстаться и с бензиновыми.

Бюджет на общественные инициативы

Весьма успешным начинанием мэра считается так называемый партисипаторный бюджет, который распределяется при участии горожан.

Согласно инициативе, парижане могут вносить свои предложения на тему того, как тратить муниципальные деньги. Например, парижане предлагают обустроить общественный сад либо упорядочить дорогу возле школы, установить столы для пинг-понга, где-то высадить аллею деревьев и не только.

Сама инициатива начиналась робко, и в голосовании за первый бюджет в 2014 году участвовало всего 2% избирателей. Однако, постепенно парижане стали более активными. За последние 5 лет ими было предложено около 12 тыс. проектов. А реализовать успели (с 2014 года) 2300 таких социальных инициатив.

Борьба с Airbnb и жилье для мигрантов



Доступное "жилье для всех" - один их ключевых приоритетов в работе Идальго на посту мэра. Так, в 2014 году она пообещала создавать по 10 000 новых единиц жилья в год, чтобы достичь цели: 25% социального жилья по всему Парижу к 2025 году и 30% в 2030 году. Было также обещано превратить тысячи квадратных метров устаревших офисов в квартиры. В течение первого срока Идальго было создано 40 000 единиц социального жилья, и в целом его доля в Париже уже составляет 23%. По мнению мэрии, наличие достаточного количества социального жилья в каждом районе Парижа не дает кварталам превращаться в гетто.

Более того, весь срок Идальго сопровождался эвакуациями сотен мигрантов из незаконных лагерей в разных районах Парижа, которые оккупировали общественные пространства и приносили немало тревог местным жителям. В городе были созданы центры CAES, которые предоставляют временные укрытия для мигрантов, стекающихся в столицу Франции. Действия правительства, по мнению Идальго, в целом недостаточны.

Поэтому Идальго стала также бороться и за появление мест для временного расселения бездомных граждан, предложив даже в качестве одного из таких приютов знаменитый Hоtel de Ville, мэрию Парижа.

На свой второй срок Анн Идальго заступила с программой ("Наш общий Париж"), которая начинается словами:

"Париж для того, чтобы жить. Париж для того, чтобы творить. Париж для того, чтобы дышать".

"Быть мэром — это как управлять катамараном при сильном ветре", — говорит она и добавляет: "Когда вы становитесь мэром Парижа, вы должны думать не только о себе".

Отметим, что среди кандидатов на пост мера украинской столицы тоже есть первая женщина. Народный депутат Ирина Верещук победила в праймериз правящей партии и уже начала активную кампанию по представлению своих целей и задач в случае избрания.

Эксперты и социологи пока не спешат прогнозировать вероятную победу или проигрыш женщины в Киеве, однако отмечают, что выборы мэра, очевидно, будут проходить в два тура.

Согласно социологическим исследованиям ВОО "Передовые правовые инициативы", сейчас Верещук занимает второе место после действующего мэра Кличко. За нее готовы проголосовать 10,41% киевлян, а за Кличко - 41,6%.