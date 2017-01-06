Шістьох незаконних бурштинокопачів впіймали на Рівненщині

З місця події правоохоронці вилучили мотопомпу кустарного виробництва, знаряддя для незаконного промислу та автомобіль Ford Transit, із якого під час огляду вилучили незначну кількість бурштину-сирцю.

Серед затриманих — п’ятеро жителів райцентру Сарни та один — із Рокитнівського району. За фактом порушення правил охорони надр розпочате досудове розслідування.

Нагадаємо, на Рівненщині правоохоронці вилучили у чоловіка близько чотирьох кілограмів бурштину та одну мотопомпу.